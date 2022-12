Mãe de Dado Dolabella, Pepita Rodrigues se derrete por Wanessa: "Aplaudindo"

publicidade

Fã declarada de Wanessa Camargo, Pepita Rodrigues fez questão de parabenizar a nora nos comentários de uma nova publicação em que a namorada de Dado Dolabella aparece cantando "Tanta Saudade", um de seus antigos sucessos.

Ansiosa para assistir à cantora em um show, Pepita afirmou que no próximo dia 17 estará na casa noturna The Home Rio, no Rio de Janeiro, prestigiando Wanessa. "Vou estar lá aplaudindo", disse a atriz.

Wanessa e Dado assumiram o relacionamento publicamente no dia 15 de outubro, durante o show de retorno aos palcos da artista após dois anos afastada devido à pandemia. Apesar disso, o romance deles já vinha sendo especulado desde maio, quando ela anunciou o fim de seu relacionamento de 17 anos com Marcus Buaiz.