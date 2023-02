Médicos não têm mais esperança de salvar a vida de Tom Sizemore, ator de "O Resgate do Soldado Ryan"

publicidade

A equipe médica não tem mais esperança de salvar a vida do ator Tom Sizemore, de 61 anos, e recomenda que a família tome uma decisão sobre desligar ou não os aparelhos que o mantêm vivo. A estrela de "O Resgate do Soldado Ryan" está em coma desde que sofreu uma aneurisma, no dia 18 de fevereiro.

"Hoje, os médicos informaram sua família de que não há mais esperança e recomendaram a decisão do fim da vida. A família está agora decidindo o que fazer e uma nova declaração será emitida na quarta-feira", diz o comunicado divulgado na segunda-feira, dia 27, pelo empresário do ator, Charles Lago. As informações são do canal Sky News.

Lago afirma ainda que a família pede privacidade neste momento e agradece "a todos pelas centenas de mensagens de apoio e orações que foram recebidas".

Tom Sizemore é conhecido por seu papel como sargento ao lado de Tom Hanks no filme "O Resgate do Soldado Ryan", de 1998. Ele também atuou em "Falcão Negro em Perigo", de 2001.