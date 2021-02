Música de abertura de Gênesis vira febre entre os internautas

publicidade

Gênesis estreou no dia 19 de janeiro e, de lá pra cá, tem ficado entre os assuntos mais comentados do Twitter durante todos os capítulos e por várias razões. Nesta quinta-feira (4), com o fim da terceira fase, as hashtags #ATorreDeBabel e #Gênesis13 reuniram mais de 18 mil menções na rede social. A trilha sonora é outro motivo de tanto sucesso; veja a reação do público.

A música de abertura da Banda Universos, "Começo de Tudo", caiu no gosto do público. Nas redes sociais, os internautas cantam junto assim que a canção começa!

Realmente, é só começar a tocar "Princípio do tempo, o livro primeiro", que a galera fica arrepiada.

E o que dizer do refrão poderoso dessa música? Poderosíssima, né?

É tanta emoção, que transforma a casa dos telespectadores em verdadeiros karaokês!

Desde o primeiro capítulo, os personagens e os eventos de Gênesis já viraram alvo de memes e comentários entre os internautas.

A faixa fez tanto sucesso, que o público fica dividido entre assistir aos capítulos na televisão e comentar sobre o assunto no Twitter!



