publicidade

O músico Cristian Sperandir celebra seus 20 anos de carreira com um show neste sábado, às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), bairro Floresta, em Porto Alegre. Ele se apresenta ao lado dos parceiros Antonio Flores (guitarra), Bruno Coelho (percussão), Caio Maurente (contrabaixo) e Lucas Fê (bateria).

O quinteto apresenta um repertório com temas autorais, que estão no álbum “Bons Ventos”, além de novos arranjos para temas já conhecidos como A Night in Tunisia (Dizzy Gillespie) Lígia (Tom Jobim), entre outros.

Ingressos antecipados podem ser adquiridos via plataforma Sympla.