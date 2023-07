Músico de Israel ministra masterclass na Ulbra em Canoas

publicidade

O professor Alexander Gorin, de Israel, ministrou uma masterclass na manhã desta quarta-feira, na Capela da Ulbra, em Canoas. O evento faz parte do XXVIII Encontro Nacional de Organistas e da I Semana do Órgão na UFRGS. Apesar do frio intenso, que afeta o órgão de tubos, a aula foi calorosa, assim como a receptividade ao músico.



O isarelense está pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Por conta da música, atravessa o mundo como convidado solista da Orquestra Filarmônica de Israel, desde 1991. Já veio ao Brasil várias vezes, em São Paulo e Rio de Janeiro, e em países como Argentina e Chile. “O coração e a alma que importam”, brinca, referindo-se ao clima gelado que temos enfrentado no RS.



Alexander é formado pela Academia de Música do Azerbaijão em Baku, com especialização em órgão e piano. Complementou os seus estudos de órgão em Riga (Letônia) com Larisa Bulava, bem como com os principais organistas das Academias Internacionais de Órgão em Haarlem (Holanda) e Gotemburgo (Suécia) e várias masterclasses. O desenvolvimento artístico de Alexander recebeu impulsos significativos após estudos com o organista Ludger Lohmann, na Musikhochschule, em Stuttgart, na Alemanha. Ele atuou também como solista ao órgão para a Sociedade Estadual Filarmônica Krasnoyarsk, na Sibéria, Rússia, com inúmeras aparições como convidado.

Pelo mundo

A rotina do músico é variada, participando de concertos em Israel, na Europa, América do Sul e no Extremo Oriente. Já se apresentou no Grande Salão da Filarmônica em São Petersburgo, na Rússia, e participou do Festival Internacional de Israel, em Jerusalém. Para comemorar o 250º aniversário de Johann Sebastian Bach, fez vários concertos no J.S. Bach Organ Solo-Festival, em Tel Aviv.



Nesta tarde também ocorreu, dentro da programação, a visita ao órgão de tubos da Ulbra, um dos maiores do Sul do Brasil. O instrumento neobarroco tem 6,3 metros de altura e, devido à complexidade, levou dois anos para a fabricação. Foi feito pelo alemão naturalizado brasileiro Manfred Ronald Worlitschek, que faleceu em janeiro de 2019, aos 60 anos. Composto por mais de 45 registros cilíndricos, fabricados em madeiras como ébano, mogno e cedro, e metais como aço e bronze, o órgão foi oficialmente inaugurado em 2003, após a conclusão das reformas da Capela Universitária.

Apresentação

Ainda é possível participar do Concerto Coletivo, em que os participantes do encontro se revezarão para tocar o instrumento, na Capela da Ulbra, nesta sexta-feira, dia 21, das 16h às 17h. A atividade marcará o encerramento do evento dos organistas. “Está sendo uma oportunidade única de conhecer o trabalho de um grande organista e professor que estudou com grandes profissionais. Durante a semana, foram muitas atividades, desde performance, palestras, masterclass e oficinas de improvisação e fabricação de órgãos de tubos”, ressalta a professora titular de Órgão na Ufrgs, Any Raquel Carvalho.

Multicultural

Estão participando das atividades alunos vindos da Argentina, do Uruguai e do Brasil, das cidades de São Paulo, Brasília e Curitiba. Cursando “Órgão” na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Sofia Barabino veio especialmente ao Rio Grande do Sul para o evento. “Fiz o melhor que pude ao tocar o instrumento. Foi a minha primeira experiência”, explica. A jovem toca piano e viola da gamba. Ficou sabendo do evento por um colega de curso e está satisfeita com a iniciativa.