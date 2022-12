Músico e escritor Daniel Nodari promove lançamento de seu terceiro livro didático sobre guitarra

publicidade

O lançamento do terceiro livro de Daniel Nodari será neste sábado, dia 10, às 19h, no Complexo Artístico RR44 (rua Silva Só, 44), em Porto Alegre. A entrada é franca mediante nome na lista do evento, disponível na redes sociais do autor, identificado como Daniel Nodari Guitar: Instagram e Facebook.

A obra se chama "O livro das escalas de guitarra: digitações para solos, improvisação e fraseados". Trata-se de um vasto estudo sobre escalas de guitarra envolvendo teoria e prática de onze escalas musicais e é focado em alunos, estudantes e professores de guitarra e violão.

Nos últimos anos, o músico vem aceitando o desafio de pesquisar e escrever livros didáticos específicos para guitarra e violão. Segundo Nodari, esse tipo de literatura não é muito produzida no Brasil, mas em contrapartida o número de pessoas que tocam violão e guitarra cresce a cada dia. Por este motivo, o livro visa atender a essa demanda de novos estudantes de guitarra e violão que entram no mercado da música.

Daniel Nodari já ensina guitarra há mais de 25 anos e os seus três livros publicados são um resultado das experiências de anos lecionando, combinado com suas formações acadêmicas na área da educação.

Nodari tem graduação em licenciatura em Música, licenciatura em História e pós-graduação em História do Brasil. Portanto, nos três livros publicados, a preocupação em escrever utilizando metodologia de ensino sempre foi um ponto forte em suas publicações.

Segundo Nodari: “saber identificar uma metodologia que realmente contenha a díade ensino/aprendizado é o ponto principal para que um livro didático atinja o seu objetivo, que é: transformar os valores musicais do leitor pela experiência da leitura e estudo do livro. Este é objetivo do livro, suprir uma necessidade de conhecimento daquele que adquire o livro. Sem isso, não há motivos para escrever um livro neste segmento. A cada página que escrevo sempre penso na pessoa que está lendo e tentado aprender pelo livro. Por isso a preocupação com a metodologia é muito presente nos meus livros.”

Além de escritor, compositor, professor e guitarrista da banda It's All Red, de projetos de jazz, ainda produz vídeos para os seus canais do Youtube. Os seus canais abordam sobre música para relaxamento e dormir, meditação guiada, seu canal específico sobre conteúdos de guitarra (aulas e performance) e um canal de culinária com a sua esposa Ana Paula Guimarães.