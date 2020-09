Músicos em documentários na seleção do Festival de Gramado

publicidade

Nesta edição do 48º Festival de Cinema de Gramado, a seleção de longas-metragens nacionais trouxe dois documentários sobre músicos brasileiros. Na noite de segunda-feira, foi exibido “O Samba é Primo do Jazz”, de Angela Zoé, sobre Alcione. Nascida no Maranhão, a artista fala sobre sua ida para o Rio de Janeiro e conta sobre a sua formação de multi-instrumentista, fazendo sucesso com a voz e com o trompete. A condução da carreira com a ajuda das irmãs também entrou em cena.

Como ocorre tradicionalmente no Festival, o filme exibido à noite é o tema de um debate na manhã seguinte, a partir das 10h, transmitido pelas redes sociais do evento. A relação entre quem realiza o filme e os entrevistados foi um dos temas abordados durante a discussão de ontem. Angela Zoé comentou sobre a relação durante as filmagens e o delicado limite entre o retrato e a “intrusão” na vida das pessoas retratadas. Ela conta: “Eu tive que ganhar a confiança da Alcione. Ninguém chega perto dela, porque ela brilha muito, ela tem muita luz, muita energia. Para você entrar naquele canto ali, tem que ser muito carinhoso, tem que ser muito devagar e ela tem que permitir.”

Hoje o documentário a ser exibido é sobre o cantor Sidney Magal, “Me Chama que Eu Vou”, de Joana Mariani, no Canal Brasil, às 20h30min. O filme resgata os 50 anos de carreira do músico, ator e dançarino.

PRÊMIOS - A grande cerimônia de premiação do Prêmio Assembleia Legislativa - Mostra Gaúcha de Curtas ocorre nesta quarta-feira, às 18h, e será transmitida pelas redes sociais do Festival de Cinema de Gramado e pelo Facebook da Assembleia Legislativa. A cerimônia será ao vivo direto do Palácio dos Festivais e terá participação do músico Saulo Fietz.