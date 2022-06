MAC/RS abre “Ensaios Sobre Dádiva, Expurgo e Promessa”

publicidade

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) e o Programa de Extensão Histórias e Práticas Artísticas do Instituto de Artes da Ufgs abrem a exposição 'Ensaios sobre Dádiva, Expurgo e Promessa' de Renato Valle, hoje, às 19h, na Galeria Xico Stockinger (6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana – Andradas, 736). Com curadoria da artista e professora Lilian Maus, a mostra reúne um conjunto impactante de obras compostas por milhares de peças, partindo de jogos formais combinatórios de rituais que buscam o sentido existencial a partir da invenção artística.

Durante a exposição, o público será convidado a realizar uma espécie de procissão pelas quatro décadas de trabalho de Renato, desvendando suas múltiplas facetas em pinturas, esculturas e desenhos realizados com intensa paixão, talento e perseverança. Há algo que inquieta sempre o artista: a relação da arte com a religiosidade e a metafísica. A obra de Valle indaga e expressa as fragilidades humanas, mas também revela nossa força vital. Há drama e tragédia ao lado do humor em seus trabalhos. Gestos sutis e repetitivos vão tomando corpo em sua obra, apresentando variações e, por fim, tomando uma escala monumental e sublime, expurgando nossas mazelas sociais e dando visibilidade aos mártires anônimos a viver pelos centros urbanos do nosso país.

No decorrer de sua estada em Porto Alegre, o artista participará, entre 6 e 10 e junho, de uma residência em arte-educação do programa de extensão do DAV-IA-Ufrgs, em parceria com Associação Cultural Vila Flores, visitando escolas para realização da oficina “Desenhuras”. No dia 14 de junho, às 16h, será realizada uma conversa aberta, mediada pela Profa. Jéssica Becker, com o artista e a curadora da mostra. No local. Na ocasião será lançada também a revista “Bandido Bom é Bandido Morto”, com distribuição gratuita, que apresenta uma pesquisa na qual o artista cria imagens de mártires do cristianismo e fundamentalismo religioso executados ao longo da história.

A visitação segue até 31 de julho, diariamente, das 10h às 18h.