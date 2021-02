Maisa sobre cancelamentos: 'Ser famoso não anula humanidade'

publicidade

Maisa decidiu desabafar sobre as críticas e "cancelamentos" que recebe diariamente em suas redes sociais. Neste domingo (14), ela falou que seus seguidores ficariam "em choque" ao leverem os comentários que ela recebe.

"Se eu desse o login das minhas contas para vocês e vocês lessem as notificações vocês iam entender KKKKKKKK. Falam cada coisa nos meus comentários que eu fico em choque. Se eu to com um interruptor apagado e outro aceso já vem encher o saco", disse.

A artista disse que tudo acaba virando motivo de ataques. "Mano a galera critica a Lumena mas se vocês vissem o tanto que essa rede social implica com qualquer coisa boba... comida, pose em foto, opinião até sobre ficção. Tudo vira briga por razão, é impressionante kkkkkkkk", completou ela.

Um fã da apresentadora falou sobre o fato de Maisa ter um "bom psicólogo" para não se deixar levar pelas críticas. "Às vezes me afeta sim, mas eu dou um tempo e tento pensar nas pessoas que torcem por mim, que eu impacto positivamente na vida de milhões de pessoas e que nem Jesus agradou a todos, né?!... Agora, tem dias e dias. Mas geralmente as pessoas falam o que querem para famoso e acham que tudo bem", desabafou.

Outro seguidor disse que essa é uma das consequências nas quais ela precisa lidar por ter optado pela vida pública. "O tanto que eu já ouvi isso gente kkkk e eu nunca pedi tá ligado? E mesmo se tivesse pedido, ser famoso não anula humanidade", concluiu ela.