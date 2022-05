Maitê Proença lança o livro “O pior de mim”

publicidade

Escrito com base em uma série de registros pessoais que, por muito tempo, ficaram guardados a sete chaves, “O pior de mim”, novo livro de Maitê Proença, chega às livrarias pela editora Agir. A atriz, escritora e dramaturga revisita passagens importantes de sua vida para, a partir daí, pensar o tempo presente e o mundo à sua volta.

A edição, em formato vira-vira, inclui também o texto de “Uma vida inventada”, romance com elementos autobiográficos que a artista publicou em 2008. Para dar unidade gráfica e visual ao projeto, Maitê convidou o estilista Ronaldo Fraga, que desenvolveu ilustrações para as duas capas.

Segundo Maitê, a narradora de “O pior de mim” poderá ser vista pelos leitores como uma versão amadurecida de uma das personagens de “Uma vida inventada”. Surgiu daí a ideia de unir os dois títulos em um só volume – ainda que possam ser apreciados separadamente e em qualquer ordem. “Ambas as obras surgiram do espanto e do acaso”, afirma. Ela acrescenta: “A primeira da inconfidência pública de um apresentador de TV, que mudou minha vida para sempre, me obrigando a partilhar intimidades que eu mantinha privadas há mais de 40 anos, e a segunda, quando a natureza nos mostrou sua face mais malvada, e não aguentei ficar parada assistindo.”