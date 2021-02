Mamma Bruschetta recebe dose excedente de vacina contra covid

publicidade

Mamma Bruschetta é mais uma celebridade que entrou para a lista de vacinados.

Aos 71 anos, a apresentadora recebeu a vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira (24), graças ao novo procedimento da Prefeitura de São Paulo, que disponibiliza doses excedentes no fim do dia para maiores de 65 anos que fizeram o cadastro em seu sistema.

"Vim no posto tomar a esperada vacina contra esse maldito coronavírus. Eu vim graças a uma abertura que acontece, ou seja, se sobre vacina no final do dia a pessoa que tem mais de 65 anos pode vir aqui tomar a vacina depois de cadastrada. Eles me chamaram e eu vim aqui para tomar a minha vacina hoje", comemorou Mamma Bruschetta.

A comunicadora mostrou o enfermeiro aplicando a vacina e em seguida perguntou se já estava imunizada. Ele respondeu: "Está 50% imunizada. De 14 a 28 dias já pode retornar para tomar a segunda dose".

"Xô Covid. Quase imunizada, em dias difíceis uma esperança. Obrigado @butantanoficial", agradeceu ela, que recebeu a Coronavac.