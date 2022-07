Maneva faz show no Opinião

publicidade

O show da banda Maneva acontece neste sábado, dia 2, no Opinião (R. José do Patrocínio, 834 ), a partir das 23h30. A banda totaliza 17 anos e tem a GTS, a Base 4, a MNV Produções e a Universal Music frente à gestão. As 11 certificações, incluindo 1 single de diamante, e a indicação ao Grammy Latino com “Lágrimas de Alegria” na categoria “melhor canção em língua portuguesa”, foram comemoradas pelos amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria). Os ingressos para apresentação em Porto Alegre estão disponíveis aqui.

“Lágrimas de Alegria” é apenas uma das músicas assinadas pela banda. Ao lado dela, uma infinidade de hits, como “Seja Para Mim”, “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar”, “Reviso Meus Planos e “Não Vá Dizer Que Não”. O Maneva também faz parte do seleto time “Top 200”, que aponta a banda como um dos artistas mais ouvidos no Spotify”. Reconhecimento merecido nas plataformas de distribuição digital e veículos de comunicação, incluindo as principais emissoras de televisão do país. Os 1,5 bilhão de streams são resultado das canções autorais, uma das particularidades da banda que, contrariando o fluxo do mercado, mantém a essência e grava apenas o que considera verdade. São poemas transformados em música, união entre a sensibilidade e a qualidade técnica dos integrantes.