‘Mank’ é força do streaming no Oscar

Em um ano de cinemas fechados, ou com poucas janelas de exibição fora do streaming, a força dos filmes de plataformas virtuais se faz presente entre os indicados à 93ª edição do Oscar, apresentados ontem direto dos EUA. Ainda com a marca de ser o prêmio mais importante do mundo do cinema, os nomes dos concorrentes às estatuetas foram anunciados por Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas.

O filme “Mank”, produção da Netflix e que está disponível na grade da plataforma, lidera as indicações, concorrendo em dez categorias. Na sequência, todos com seis indicações, estão “Meu Pai”, “Judas e o Messias Negro”, “Minari”, “Nomadland”, “O Som do Silêncio” e “Os 7 de Chicago”. Todos eles concorrem na principal categoria, de Melhor Filme’, ao lado de “Bela Vingança”. Destes, os que ainda colocaram seus diretores na competição pela estatueta na categoria de realizador são “Mank (David Fincher), “Minari” (Lee Isaac Chung), e “Nomadland” (Chloe Zhao, vencedora na categoria no Globo de Ouro). Eles concorrem ao lado de Thomas Vinterberg, de “Druk”; e Emerald Fennell, por “Bela Vingança”, elogiado depois de ser exibido ano passado no Festival de Sundance, e definido como “ousado”, “provocante” e “obra-prima”.

Nas categorias de atuação os nomes em disputa no 93º Oscar marcam produções que, em sua maioria, tem chamado atenção de público e crítica, em seus lugares de exibição. Entre os concorrentes a Melhor Ator estão “Riz Ahmed”, de “O Som do Silêncio”; Chadwick Boseman, que já levou o Globo de Ouro póstumo, por sua atuação em “A Voz Suprema do Blues”; o veterano Anthony Hopkins, elogiadíssimo no drama “Meu Pai”, com estreia no Brasil prevista para 8 de abril; Gary Oldman, por seu trabalho em “Mank”; e Steven Yeun, do coreano “Minari” que venceu como Melhor Filme Estrangeiro na recente edição do Globo de Ouro.

Já no que se refere à atuação das mulheres, o Oscar de Melhor Atriz 2021 será disputado entre a veterana Viola Davis, pelo intenso “A Voz Suprema do Blues”; Andra Day, que vive Billie Holiday em “The United States vs. Billie Holiday”, que lhe rendeu o Globo de Ouro 2021 na categoria; a britânica Vanessa Kirby, por “Pieces of a Woman”, premiada na categoria no Festival de Veneza por este drama da Netflix, que tem o dedo de Martin Scorsese como produtor executivo; a elogiada Frances McDormand, do vencedor do Globo de Ouro “Nomadland”; e Carey Mulligan por seu trabalho no thriller de humor ácido “Bela Vingança”, considerado Melhor Filme pela Academia Australiana de Cinema e Televisão.

As produções que concorrem a Melhor Filme Internacional (antes a categoria era chamada de Melhor Filme Estrangeiro) representam cinco países. “Druk”, da Dinamarca; “Better Days”, de Hong Kong; “Collective”, da Romênia; “O Homem que Vendeu Sua Pele”, da Tunísia; e “Quo Vadis, Aida?”, da Bósnia.

Normalmente, em tempos de “não-pandemia”, a cerimônia do Oscar 2021 já teria sido realizada. Mas é exatamente por conta da pandemia do novo coronavírus no mundo, que a premiação deste ano foi adiada, e está prevista para acontecer somente no dia 25 de abril.