‘Mano a Mano’ sem ‘sair na mão’

A segunda temporada do podcast "Mano a Mano" inicia hoje no Spotify. Segundo o rapper e compositor Mano Brown, que tem feito um trabalho bem interessante entrevistando diversas personalidades, já existe uma lista de convidados confirmados para participar do programa. A primeira temporada, composta por 16 episódios, foi um sucesso e rendeu a posição de segundo podcast mais escutado no Brasil em 2021.

É possível perceber que uma das características marcantes nesse trabalho, é que o "happer-entrevistador" promove um canal democrático com muita liberdade de expressão. É um canal onde os entrevistados, de diversos segmentos e perspectivas, alguns até considerados controversos, ganham o direito de falar sobre acontecimentos que afetam ou afetaram suas vidas. Para muitos deles, é como se fosse um meio para o direito de resposta à sociedade.

Para desenvolver este trabalho, o artista coloca a sua originalidade e conta que vem aprendendo muito, e que entende que acaba se expondo, mas que tenta direcionar de forma a fazer as perguntas que o seu público deseja ouvir. Brown comenta que a grande aceitação do podcast e ter muitos ouvintes jovens foi uma grande surpresa. E, segundo ele, isso é muito gratificante.

É provável que Mano tente promover aquilo que lhe faltou em diversas etapas de sua vida, e que acabou conquistando através de um trabalho sério e com muito comprometimento: o direito de falar, se expressar e ser respeitado.

Muitas personalidades “abrirão seus corações” no “Mano a Mano”, neste ano. O rapper Emicida, o neurocientista Sidarta Ribeiro e os jornalistas especialistas em segurança pública Cecília Oliveira e André Caramante já estão confirmados.



* Supervisão Luiz G. Lopes