Manu Gavassi apresenta turnê "Eu Só Queria Ser Normal" em Porto Alegre

Foi com os acordes de “Eu nunca fui tão sozinha assim”, faixa que compõe o álbum “Gracinha”, lançado em 2021, que Manu Gavassi deu o pontapé inicial da sua apresentação na noite de sábado, 21, no Teatro do Bourbon Country. O frio não impediu o público de lotar as poltronas e de criar uma atmosfera calorosa para aquilo que iria marcar o emocionante reencontro dos fãs com a cantora que esteve longe dos palcos por três anos.

Com a banda de apoio formada por Ana Karina Sebastião (baixo), Hugo Coutinho (bateria), Mateus Mendes (guitarra) e Tiago Abrahão (teclas e percussão), o show é composto por diferentes atos em um cenário propositalmente minimalista. O jogo de luzes e as sobreposições de diversos áudios de Manu expressando sentimentos e verbalizando pensamentos confidenciais se transformam em um convite para o público adentrar o universo particular da paulistana de 29 anos.

Um dos momentos mais emocionantes e intimistas da apresentação foi o ato solo. A cantora-compositora, sozinha no palco com a sua guitarra, embala a sequência de “Gracinha”, “música secreta” e “Catarina” — e tira lágrimas de fãs que ali declaravam as letras a pleno pulmões.

Porém, foi com “Bossa Nossa” que o público não resistiu e ficou em pé para dançar. Manu leva roupas ao palco para vestir toda a banda com looks divertidos e inusitados, e faz uma performance corporal solta para combinar com a levada da música. Ela canta “Nunca gostei dos Mutantes sem a Rita Lee”, e os instrumentos param e dão lugar para um áudio da própria Rita mandando um recado carinhoso à Manu.

“Sejam bem-vindos à minha adolescência”, anuncia a cantora antes de abrir o baú da nostalgia para engatar a sequência envolvente de “Caminho de Volta”, “Garoto Errado” e “Plano impossíveis”. Agora com arranjos mais voltados para a sonoridade pop rock dos anos 2000, fica ainda mais claro que Manu Gavassi cresceu e amadureceu junto com o seu público e, principalmente, entregou o que tanto era esperado: um show divertido, animado, nostálgico e recheado de interações em um compilado que misturou clássicos antigos, canções novas e covers por 1h30min. Tudo isso amarrado com o carisma natural de Manu, que se mostra confiante e madura sob os holofotes.

Pequenina na estatura e gigante no palco, Manu Gavassi faz da turnê “Eu Só Queria Ser Normal” uma ode para a sua própria contradição. Com 12 anos de carreira marcados por altos e baixos, agora ela se permite “fazer as pazes” com o passado e, depois de muito conflito interno, resolveu aceitar o caos criativo como parte de si.

Aqui, ela se permitiu ser. E foi. O resultado é arrebatador.