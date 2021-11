Manu Lopes é nona eliminada do Top Chef Brasil 3

publicidade

O Top Chef Brasil 3 desta sexta-feira (12) começou com fortes emoções e uma divisão inédita na história do reality. Felipe Bronze liderou a equipe formada por Nat, Cadu e Djalma. Enquanto, Emmanuel Bassoleil comandou Manu Lopes, Gabi Thalg e Giovanni Renê.



Com o poder da Faca de Ouro, Giovanni mandou Enrique direto para o Desafio de Eliminação.

O menu preparado pela equipe liderada pelo chef Felipe Bronze agradou em cheio Ailin Aleixo e os críticos Arnaldo Lorençato e Patrícia Ferraz. Com isso, os participantes garantiram mais uma semana na competição e seguem na disputa pelo prêmio R$ 300 mil.



Enquanto isso, o time comandado por Emmanuel Bassoleil foi direto para o Desafio "Troca de Receitas", no qual tiveram que dar continuidade a sugestão já iniciada por outro participante, que teve proteína suína como protagonista.

Enrique conseguiu dar a volta por cima e levar a cobiçada Faca de Ouro para a Casa Top Chef com seu arroz de porco. Já Manu Lopes não teve a mesma sorte e se despediu do reality gastronômico, sendo a nona eliminada do programa.



Como ficará a competição sem a Manu? Não perca as próximas emoções do Top Chef Brasil 3, toda sexta-feira, logo após A Fazenda 13.