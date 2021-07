Mapeamento da dramaturgia de autoria de mulheres no Rio Grande do Sul

publicidade

O projeto inédito da escritora, dramaturga e pesquisadora Natasha Centenaro vai mapear a produção de dramaturgia de autoria de mulheres na atualidade no estado do Rio Grande do Sul. O levantamento de dados pretende indicar o número de autoras mulheres que escreveram e ainda escrevem o gênero dramaturgia no estado, desde os anos 2010 até 2021. Para mapear as dramaturgas, a pesquisa utiliza o critério de, ao menos, um texto em formato dramático escrito e publicado (impresso ou online) e/ou um texto ou roteiro de peça encenado (presencial ou virtualmente).

Para identificar o perfil das mulheres autoras já está circulando de maneira online o formulário em que constam algumas perguntas pertinentes sobre o processo de escrita das dramaturgas. O formulário foi pensado justamente para compreender os diferentes perfis e posteriormente traçar estratégias de visibilidade e divulgação. As respostas serão recebidas até a primeira quinzena de agosto.

Os dados coletados serão analisados e divulgados em um site criado especialmente para o projeto. No site também haverá um espaço para colaboração de textos teóricos, ensaísticos e de análise sobre temas pertinentes à dramaturgia e dramaturgia de autoria de mulheres. O lançamento do site está previsto para o mês de setembro, concomitantemente à realização de uma oficina de dramaturgia no formato online, em modo síncrono, voltada para mulheres acima de 18 anos, residentes no Rio Grande do Sul.

O projeto, inédito no Estado, pretende fomentar o debate sobre a invisibilização e a falta de reconhecimento ao trabalho das mulheres dramaturgas. Para saber outras informações sobre o projeto, acompanhe nas redes sociais, Instagram @premissanatasha / Facebook Natasha Centenaro.

O formulário para preenchimento está disponível em

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnF4vt7qldovOloznJz2afRF6Q5iC4fmhXtyfv6e3sW-X0Q/viewform?usp=sf_link