Marcelo Delacroix apresenta show "Precisamos Conversar" nesta quinta-feira

Marcelo Delacroix sobe ao palco do Teatro Renascença neste dia 15 de junho de 2023, quinta-feira, às 20h, fazendo um convite ao encontro e ao diálogo, "desarmando arapucas da morte, quebrantando problemas sociais, discordar que ainda somos os mesmos, concordar que não somos iguais".

O show apresenta uma safra de canções inéditas, como prenúncio de um novo disco. Além de "Precisamos conversar", samba em parceria com Mário Falcão, estão também músicas como "Fonte da Nostalgia" (com Carlo Pianta), "Fio de Ar" (sobre poema de Mar Becker), "Benfazeja" (com Arthur de Faria e Nelson Coelho de Castro), "Flor do Araçá" (com letra do Arthur) e "Areia" (em parceria com Pedro Longes e Paulo Araújo). E para completar, uma seleção especial dos discos anteriores: Marcelo Delacroix (2000), Depois do Raio (2006) e Tresavento (2019).

Marcelo Delacroix vem com um time muito especial, companheiros de música e amizade: Beto Chedid (violões, bandolim e cavaquinho), Giovanni Berti (percussão), Mateus Mapa (flauta e vocais) e Zelito Ramos (violino e baixo), além das participações especiais de Mario Falcão e Pedro Longes.

E para estimular os encontros e diálogos, o público está convidado a chegar mais cedo ao teatro, para encontrar os amigos e confraternizar no saguão do Centro Municipal de Cultura, onde haverá bancas com opções para "comer e beber, celebrando um barato qualquer", como diz a letra da canção que dá título ao show. A realização é da Ciranda Produções.

SERVIÇO:

Show "Precisamos Conversar"

Dia 15 de junho de 2023, às 20h;

Local: Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), Porto Alegre;

Ingressos: os ingressos estão à venda pelo site Sympla e também na bilheteria do teatro (1h antes do espetáculo).