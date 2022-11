Marcelo Gross faz show para lançar seu quarto álbum

publicidade

O quarto álbum solo do cantor, compositor e guitarrista Marcelo Gross será lançado nesta terça-feira, às 22h30min, no Opinião (José do Patrocínio 834), bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Com o título “Exilado”, seu novo disco é apresentado com um show inédito, que terá a participação do amigo e ex-Titãs Paulo Miklos, Rafael Malenotti (Acústicos & Valvulados), Duda Calvin (Tequila Baby) e Lucas Hanke (Identidade, Júpiter Maçã).

“Exilado” foi concebido e gravado durante a pandemia, portanto, o artista tocou todos os instrumentos, bem como todos os vocais do álbum, além de produzir, ao lado de Bridy e Vini Tupeti, que também fizeram a engenharia de som. O álbum foi gravado nos estúdios da Holiday Produtora e tem uma pegada de resgate das raízes do cantor. “Voltei a morar no sul durante a pandemia, no mesmo lugar onde morava na infância, então resgatei minhas origens e acabei musicando poemas que tinha escrito aos 17 anos”, comenta o músico. O álbum sai pelo selo Holiday Produtora em parceria com a ONErpm.

Para o show, além das canções do novo álbum, Gross interpreta músicas do álbum mais recente “Tempo Louco”, que acabou de ganhar uma edição em vinil e faz um apanhado de sua carreira desde a época em que acompanhava Júpiter Maçã na bateria até os sucessos que escreveu para a Cachorro Grande como “Sinceramente”, “Dia Perfeito”, “Bom brasileiro” e “Que loucura”.

A abertura será das bandas Jogo Sujo e Projeto Shaun. DJ: Bruno Suman. Classificação: 18 anos. Os ingressos estão à venda na Sympla.