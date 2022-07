Marcelo Gross lança primeiro single do novo disco

publicidade

Marcelo Gross apresentou nesta sexta-feira nas plataformas digitais a canção "Agora Não é Hora", o primeiro single do disco "Exilado", produzido no Rio Grande do Sul ao longo da pandemia, nos estúdios da Holiday Produtora. Devido ao confinamento, Gross decidiu voltar à terra natal em 2021 e com o auxílio de Bridy (produtor musical), Fell Rios (produtor artístico) e Vini Tupeti (produtor musical) definiu que faria um trabalho em que todos instrumentos fossem captados por ele. Assim, começou a ideia do seu novo disco: Baterias, baixos, guitarras e vozes produzidas dentro do estúdio Holiday pelo cantor e compositor que ao longo de meses foi compondo e colocando pra fora tudo que pensava a respeito dessa etapa tão conturbada do mundo. Dessa mistura de ideias surgiu "Agora Não é Hora", que exemplifica muito bem o que esse novo trabalho pretende: Colocar o dedo na ferida do povo brasileiro em meio ao caos que o país se encontra. Tudo isso acompanhado do "velho groove" desse eterno Cachorro Grande.