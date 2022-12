Marcius Melhem fala sobre reviravolta em caso de assédio no "Domingo Espetacular"

publicidade

Há dois anos Marcius Melhem foi acusado de assédio sexual e encarou o julgamento da opinião pública e uma longa investigação. Agora, novas provas, mensagens de texto trocadas entre ele e as mulheres que o acusam, podem mudar o rumo do processo. No Domingo Espetacular deste fim de semana, dia 18, Roberto Cabrini traz novas revelações, após ter acesso ao processo, com mais de mil e duzentas páginas, que corre em segredo de justiça.

Em uma entrevista exclusiva, o humorista fala sobre essa reviravolta no caso após o surgimento de elementos que, segundo o ator, desmontam a narrativa das supostas vítimas. A íntegra da reportagem vai ao ar no Câmera Record.

Outros destaques

Um entrevista com Vana Lopes, a primeira mulher a acusar Roger Abdelmassih de estupro. Após anos de luta para colocar na prisão o médico especialista em reprodução humana condenado por abusar de mais de 50 mulheres, ela agora enfrenta outra batalha, pela vida. Em Portugal, Vana conversa com a correspondente Ana Paula Gomes sobre os traumas que viveu e a busca por justiça. “Eu fiquei quatro anos em casa. Por livre e espontânea vontade, digamos assim, porque eu estava com medo. Fiquei mais tempo encarcerada que ele”.

Ela conta como encarou a depressão, a separação do ex-marido e reconstruiu a vida ao lado de um novo amor. E como tem lidado com o diagnóstico de câncer.

Naldo Benny fala sobre o susto que passou depois de um procedimento estético no nariz. O artista teve um princípio de necrose. A reportagem de Fernanda Sanches mostra os detalhes do procedimento que colocou em risco a saúde do cantor

De Doha, Bruno Piccinato acompanha uma tradição milenar: o treinamento de falcões. A ave, considerada a mais rápida do mundo, é uma paixão do povo do Catar, ao ponto desses animais serem tratados como celebridades.

E a história de duas mulheres que não se conheciam, mas enfrentaram o mesmo drama: seus maridos estavam na fila do transplante. E descobriram que poderiam salvá-los ao fazer o primeiro transplante pareado do país, no qual a mulher de um salvou o marido da outra. E vice-versa. A repórter Patricia Ferraz conversa com o médico e as famílias dessa história incrível, digna de roteiro de filme.

Apresentado neste fim de semana por Sergio Aguiar e Patricia Costa, o Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45min. O Câmera Record, comandado por Roberto Cabrini, é exibido às 23h.