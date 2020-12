Marcos Mion viaja para ilha deserta após 'A Fazenda 12'

publicidade

"Sábado de manhã... Sem me preocupar com o pós festa...primeira vez em meses", assim escreveu Marcos Mion na legenda de uma foto publicada no Instagram. Na imagem, o apresentador de 'A Fazenda 12' apareceu relaxando em uma ilha deserta. O figurino? Somente uma bermuda.

A viagem marca o início das férias em família do "comandante" do reality rural da Record TV após três meses. Nesse período, Mion foi quase que diariamente à cidade de Itapererica da Serra, em São Paulo, apresentar o programa e claro, falar com a peãozada.

O ator Dudu Azevedo desejou um bom descanso ao apresentador. "Aproveita, você merece!", escreveu.