Maria Rita se emociona ao lembrar da amizade de Rita Lee com a mãe, Elis Regina

Na noite do último domingo, dia 14, durante um show no Rio de Janeiro, Maria Rita se emocionou ao lembrar da amizade da mãe, Elis Regina, com Rita Lee. A cantora comentou o quanto tem sido difícil lidar com a perda da Rainha do Rock, morta aos 75 anos na última semana, após enfrentar uma batalha contra o câncer.

"Nós perdemos, mas eu perdi, uma figura feminina muito importante. Entender a ausência da Rita tem sido um desafio. O que me acalma o coração é pensar na zona que ela e minha mãe devem estar fazendo lá onde elas se encontraram. Mano, deve estar uma fofocaiada", disse Maria Rita emocionada.

A artista ainda contou que Elis Regina escolheu o nome dela em homenagem à amiga. Ela disse que a mãe se inspirou em uma brincadeira que ela e Rita Lee tinham desde bem antes dela nascer.

"Isso me acalma, elas estavam com saudade, certamente, uma da outra. E, sim, é verdade que Maria Rita, eu, é por causa de Rita Lee. Palhaçada que elas viviam entre elas. Rita chamava minha mãe de Maria Elis. Minha mãe chamava Rita de Maria Rita. Isso muito antes de eu existir no planeta, muito tempo antes", contou.