Maria Tomaselli Expõe “O Meu Frágil Mundo Passageiro”

A desenhista, pintora e gravadora austro-brasileira Maria Tomaselli expõe o seu trabalho na mostra “O Meu Frágil Mundo Passageiro” na Galeria Ecarta. A exposição, com curadoria de Nicolas Beidacki, tem abertura neste sábado, 21 de maio, das 10h às 15h, e fica em cartaz até 26 de junho, com entrada franca.



Reunindo obras produzidas em diferentes técnicas, como pintura, escultura e trabalhos em lonas, desenvolvidos ao longo de uma trajetória de mais de 50 anos de atividade artística no Brasil, a mostra dedica seu olhar a uma multiartista de 81 anos que tem uma extensa produção simbólica e já realizou cerca de 400 exposições entre individuais e coletivas em várias partes do mundo. Tomaselli nasceu em 1941, cursou filosofia em Innsbruck, sua cidade Natal e mudou-se para Porto Alegre em 1969.



Desde sua chegada ao Brasil intensificou seus estudos em artes visuais com nomes de destaque. Em sua trajetória pela capital gaúcha, São Paulo e Rio de Janeiro foi aluna de pintura de Iberê Carmargo, de xilogravura de Danúbio Gonçalves, de serigrafia com Paulo Menten, cursa artes gráficas, gravura em metal, entre outras técnicas e recebe bolsa para seguir sua formação em Roma e Paris.



“As obras de Maria Tomaselli se apresentam como um passeio turbulento e desenfreado pela singularidade simbólica da vida, que se encontra alicerçada numa vasta compreensão filosófica e sociológica. Nos mais de 57 anos em que reside e produz no Brasil, a artista coloca frente ao observador a potência que sobrevive e se debate no indizível”, observa Beidacki, que é conselheiro de Cultura do Estado, produtor e dramaturgo. “Sua obra nos propõe questionamentos sem buscar uma resposta definitiva para tudo aquilo que vibra ao existir na imensidão da dúvida”, completa o curador em seu texto sobre a exposição.