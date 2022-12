"Mariah Carey: Merry Christmas to All!" estreia no Paramount+ e na MTV

publicidade

"Mariah Carey: Merry Christmas to All!", novo show especial da Rainha do Natal está chegando para alegrar os fãs. O especial de duas horas com alguns dos maiores sucessos de Mariah estreará neste sábado, dia 24, no Paramount+ e no dia 25, na MTV, às 21h30min.

Gravado em Nova York, no renomado Madison Square Garden, o concerto especial trará a cantora e compositora apresentando uma série de seus sucessos festivos, incluindo o sucesso mundial "All I Want for Christmas Is You".

Mariah Carey é autora, empresária, filantropa, produtora, artista e compositora multipremiada. Ela é a artista feminina mais vendida de todos os tempos, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos até hoje, e 19 singles #1 da Billboard Hot 100 (sendo 18 deles próprios), mais do que qualquer artista solo na Billboard Hot 100 da história. Com seu alcance vocal, composições de sucesso e talento de produção, Carey é a personificação da garota-propaganda do pop moderno. Também foi incluída no Songwriters Hall of Fame e recebeu vários prêmios Grammy, vários American Music Awards, três títulos Guinness World Record, Billboard Artist of the Decade, Icon Awards, World Music Award de Artista Feminina Mais Popular do Millennium, Ivor Novello Award, PRS for Music Special International Award e BMI's Icon Award por realizações excepcionais como compositora, para citar apenas alguns.

MARIAH CAREY: MERRY CHRISTMAS TO ALL! é uma coprodução da Sony Music Entertainment e da Supply & Demand. Mariah Carey, Joseph Kahn, Charleen Manca e Nicola Doring são os produtores executivos. A distribuição fica a cargo da Sony Music Entertainment.