Mariano e Jakelyne Oliveira aconselham os solteiros do "Vai dar Namoro"

Neste domingo, dia 22, às 18h, o "Hora do Faro" volta com mais uma edição do "Vai dar Namoro". Dessa vez, quem aconselha e inspira os candidatos do quadro é o casal de ex-peões Jakelyne Oliveira e Mariano.



O apresentador Rodrigo Faro aproveita o sucesso da cinebiografia "Elvis", que, recentemente, rendeu ao ator Austin Butler o prêmio de melhor ator de drama no Globo de Ouro, para homenagear o eterno Rei do Rock Elvis Presley no "Dança Gatinho". A cada beijão que rolar entre os casais, Faro interpreta clássicos do repertório do astro, como Hound Dog e Jailhouse Rock.

A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.