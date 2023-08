Mark Margolis, de "Breaking Bad" e "Scarface", morre aos 83 anos

publicidade

O ator Mark Margolis, conhecido pelo papel de Don Hector "Tio" Salamanca na série "Breaking Bad", morreu aos 83 anos na última quinta-feira, 3, em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos. Seu filho Morgan Margolis, ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, confirmou a informação à revista The Hollywood Reporter. O artista enfrentava uma "curta doença" que não foi revelada ao público.

Margolis ganhou reconhecimento mundial ao retratar o antigo chefe do tráfico de drogas na série e chegou a ser indicado ao prêmio Emmy pelo papel em 2012. Ele retornou ao personagem no spin-off "Better Call Saul", entre 2016 e 2022.

"Nos juntamos a milhões de fãs no luto pela morte do imensamente talentoso Mark Margolis, que - com seus olhos, um sino e pouquíssimas palavras - transformou Hector Salamanca em um dos personagens mais inesquecíveis da história da televisão. Ele fará falta", publicou o perfil oficial da série.

Margolis nasceu em uma família judia na Filadélfia em 26 de novembro de 1939, e se mudou para Nova York ainda jovem para começar a carreira no teatro. Ele estrelou diversas peças ao longo da vida, incluindo "Infidel Caesar", da Broadway.

Seu primeiro papel de destaque nos cinemas foi no clássico "Scarface", de 1983, no qual interpretou o vilão e guarda-costas Alberto, conhecido como A Sombra. Também destacou-se em "Ace Ventura - Um Detetive Diferente" (1994).

Ele esteve em mais de 70 filmes ao longo de sua carreira, incluindo vários do cineasta Darren Aronofsky, onde interpretou personagens como Sol Robeson em "Pi" (1998), Mr. Rabinowitz em "Requiem for a Dream" (2000), Father Avila em "The Fountain" (2006), Lenny em "The Wrestler" (2008), Mr. Fithian em "Cisne Negro" (2010), e Magog em Noé (2014). Em 2012, foi indicado ao Emmy pelo papel de Héctor Salamanca em Breaking Bad.

"Ele era único. Não veremos alguém como ele novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo", disse Robert Kolker, empresário de Margolis, em comunicado à revista Variety.

Já Thomas Schnauz, produtor e roteirista de "Breaking Bad" e "Better Call Saul", publicou uma homenagem no Twitter. "Mark me fazia rir toda vez que estávamos juntos no set. Tive a sorte de ter seu personagem Tio andando, falando e ensinando uma lição a seus sobrinhos no meu primeiro episódio de "Breaking Bad". Meu amor para sua família e muitos, muitos amigos", escreveu: