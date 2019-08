Marvel divulga vídeo com bastidores da batalha final de "Ultimato"

publicidade

A Marvel divulgou um vídeo que mostra os bastidores da batalha final no filme "Vingadores: Ultimato". O material conta com uma entrevista com Dan DeLeeuw, especialista em efeitos especiais e supervisor da área na empresa.

O profissional passou três anos trabalhando no filme e disse que é o tipo de trabalho em que os sonhos se tornam realidade.

"(Você) cresce amando quadrinhos, amando filmes e chega a projetar essas lutas, você tem seus action figures (bonecos dos heróis) quando era criança. Agora, você está crescido, você está fazendo a mesma coisa, exceto que com pessoas reais", disse DeLeeuw.

O longa estreou em abril deste ano e superou "Avatar", de James Cameron, ao se tornar o filme com a maior bilheteria da história do cinema.