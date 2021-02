Mary Wilson, do The Supremes, morre aos 76 anos

publicidade

A cantora norte-americana Mary Wilson morreu na noite desta segunda-feira (8), aos 76 anos, em Las Vegas. A morte foi divulgada pelo seu amigo e representande, Jay Schwartz, que informou à imprensa local que a morte da artista aconteceu "repentinamente".

Mary foi uma das fundadoras do grupo The Supremes, criado em 1959, ao lado de Florence Ballard e Diana Ross. A saída de Florence do trio em 1967 foi substituída por Cindy Birdsong.

Reprodução/Instagram



Mary Wilson tinha 15 anos quando começou

Com apenas 15 anos, ela viveu o auge do grupo musical que se tornou um dos de maiores sucesso da gravadora Motown Records na década de 1960, com 12 singles que atingiram o topo das paradas, incluindo Where Did Our Love Go, Baby Love e Stop! In the name of Love.

Em homenagem a trajetória da artista, a gravadora emitiu um comunicado de agradecimento em suas redes sociais. "Para uma pioneira e sempre querida da Motown, que trouxe muitos discos atemporais para as gerações vindouras - Obrigado. Sua arte e seu legado viverão para sempre na história da Motown. Da nossa família Motown, descanse no paraíso", disse.

A cantora estava em sua casa em Henderson, Nevada, em Las Vegas. Ela deixa dois irmãos, dois filhos e alguns netos.