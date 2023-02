Matheus Fernandes lança clipe com Belo

publicidade

Dando seguimento aos lançamentos dos videoclipes do projeto audiovisual “MF no Rio - Vol. 1”, Matheus Fernandes lança a faixa “Vai Sofrer”, parceria com Belo. A novidade está disponível no YouTube do cantor, juntamente de “Amanhã É Feriado” e “Vai Ser Melhor”. Fazendo jus ao nome da música, “Vai Sofrer” traz um dueto digno de sofrência entre MF e um das maiores vozes do romantismo, o cantor Belo. Confira o clipe:

Com 11 faixas, a primeira parte do novo álbum do cearense Matheus Fernandes foi lançada pela Som Livre nas plataformas de música no dia 06 de janeiro. Além de Belo, MF convidou para o trabalho outras participações de peso que se jogaram em uma mistura de ritmos com o forró, como Ludmilla, Solange Almeida, Lil Whind, entre outros. Até o momento, já são mais de 13 milhões de plays em “MF no Rio - Vol. 1”, contabilizando plataformas de áudio e os videoclipes já liberados no YouTube.

Atualmente, o artista possui 3 faixas no Top 200 Brasil do Spotify, sendo duas do novo projeto. Nas posições #60 e #156, “Altas Loucurinhas” e “Vida”, em parceria com Ludmilla, não param de subir no ranking musical mais importante do país - junto com o hit “Balanço da Rede”, ao lado de Xand Avião, na posição #53. Indo além das fronteiras nacionais, Matheus Fernandes representou o Brasil com destaque ao alcançar o Top 10 dos álbuns mais ouvidos mundialmente em sua semana de estreia no Spotify (entre 06 e 08 de janeiro). Na ocasião, o cantor representou o país sendo o único brasileiro na lista, ao lado de nomes como French Montana e Iggy Pop.