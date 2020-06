Matheus Nachtergaele recria a obra de sua mãe em “Desconscerto”

publicidade

Pela série Teatro #EmCasaComSesc, de monólogos interpretativos, transmitidos direto das casas dos artistas, a atração nesta quarta-feira é Matheus Nachtergaele na adaptação da peça “Processo de Conscerto do Desejo”, dirigida por Miriam Juvino, que já esteve na capital gaúcha pelo Palco Giratório Sesc. Intitulada “ Desconscerto”, a obra para maiores de 14 anos, em formato intimista, será transmitida às 21h30min, pelo YouTube do Sesc São Paulo e o Instagram do Sesc Ao Vivo.

O ator recita poemas de sua mãe, Maria Cecília Nachtergaele, que se suicidou aos 22 anos, quando ele possuía apenas três meses de idade, em 1968. "Poucas palavras se confundem tanto em nossa língua quanto 'concerto' e 'conserto'. Aqui, elas se mesclam vertiginosamente", explica o ator. "Quero consertar meu desejo com poesia, num concerto". Ele define o monólogo como "um homem (que por acaso é um ator) diz no palco as palavras escritas por sua mãe. É só isso, se isso for pouco", afirma. O sofrimento disfarçado e trabalhado ao longo dos anos, dá voz à personagem, nos poemas escritos por ela; as canções de sua preferência. Como “Io Che Amo Solo Te” de Sergio Endrigo e a reconstituição de histórias ouvidas durante sua vida. O artista se coloca no lugar da mãe, tentando entender suas motivações e transcender esta lacuna fundamental em sua formação, no trabalho sensível.