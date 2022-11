publicidade

O cantor e compositor Matheus Noronha faz show de lançamento do EP "Camino Abierto", na Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691), no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O evento acontece neste sábado, dia 11 de novembro, às 20h. O show de abertura será do músico Victor Todt. Os ingressos vão de R$ 20 a R$ 90 e estão à venda na plataforma Sympla.

Com musicalidade que expressa elementos da cultura américo-sulista, sobretudo da Região do Rio da Prata, Matheus Noronha circula por gêneros musicais como a Milonga, o Folk e o Indie. Suas composições são em português, espanhol e inglês, agregando caráter multicultural e sem fronteiras, marca expressiva no seu trabalho. Já sua poética é baseada em temas pessoais acerca do amor, das vivências e do cotidiano, muito influenciada pela literatura, poesia e cinema.

Desde 2018, o artista vem lançando singles, como “I Saw You”e “Flotando”. Em 2021, lançou o EP de estreia “Camino Abierto”, produzido por Eduardo Xavier e “Viajante Noturno” com produção de Bianca Rhoden, trabalho que mais traduz sua linguagem artística e musical. O trabalho reúne 4 músicas, entre elas “Camino de Carlos Paz”, parceria com Rodrigo Carazo e Pedro Borghetti.

Impossibilitado de fazer shows na época de lançamento do EP, o artista convida para o encontro e celebração desse trabalho tão importante na sua trajetória. A noite terá as participações especiais de Eduardo Xavier no violão, Gustavo Laydner na bateria e Negrinho Martins no baixo.

A produção salienta que não existem cadeiras numeradas ou definidas, sendo o assento definido por ordem de chegada.