Matinê Cultural terá programação gratuita no Centro Histórico

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e o Grupo Cerco promovem neste sábado, 9 de julho, a primeira edição do evento Matinê Cultural, experiência artística e criativa aberta ao público, que acontecerá das 15h às 23h, na sede da entidade, localizada na rua General Canabarro 363. A programação contará com shows musicais, exibição de filmes, performances artísticas, oficinas de teatro e artes visuais, exposições, além da gastronomia do Bar do IAB. A entrada é gratuita



Confira a programação completa:

15h – Oficina Drops de Palhaçaria – Vivência para Mulheres

No espaço Cerco Cultural (subsolo). Para mulheres a partir de 18 anos com ou sem experiência na área.

15h – Oficina “Criativar” com Elias Ficavontade.

Encontro para exercitar e experimentar a criatividade.

18h – Show com Gabriela Lery.

Em voz e violão, a cantora apresentará canções dos trabalhos “Coleção” (2019) e “Arquipélago” (2020), além de algumas composições inéditas.

19h- Imersão Artística: o Sensível e o Político de Marina Kerber

Exibição em looping de filmes da multiartista e venda de obras de arte e produtos fabricados à mão. Nos filmes, “Bupreolzapinalatonina 300mg” (2021), “Quarentena Psicodélica” (2020), “Sonho de Quarentena” (2020) , “Quando a palheta cai no chão porque eu não sei tocar violão” (2020), “O Céu da Pandemia” (2020), “Visão embaçada” (2020), “Eu prefiro sem sementes” (2012), “Solo anafilático” (2011), e “Recheio de Tinta” (2010).

20h – Intervenção artística “Teia”

Performance de Anildo Böes homenageia Bambang Besur Suryono (1960-2020).

21h – Show com a banda Direito ao Delírio.

Projeto de música popular latino-americana baseado na fraternidade e na luta dos povos do continente.