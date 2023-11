Matthew Perry foi fotografado almoçando com mulher um dia antes da morte

publicidade

O ator Matthew Perry foi visto almoçando com uma mulher um dia antes de sua morte. As fotos foram obtidas pelo TMZ, que ainda informou que o ator parecia estar bem. O almoço ocorreu no Hotel Bel-Air, em Los Angeles, na tarde da última sexta, 27. O artista americano foi encontrado morto no sábado, 28, aos 54 anos.

Nas fotos, Matthew é visto conversando com a mulher, que não foi identificada pelo site. Conforme o TMZ, eles ficaram cerca de uma hora no local e foram embora juntos. Fontes disseram que o artista estava "tão engajado na conversa que mal tocou na sua bebida e comida".

Ainda segundo o portal, o ator "não poderia estar mais feliz" do que estava recentemente. Perry teria planejado um retorno à atuação com um convite para trabalhar em um filme - e ainda estaria desenvolvendo ideias para uma série.

A causa da morte do artista ainda não foi descoberta e o Los Angeles County Medical Examiner’s Office - órgão semelhante ao IML brasileiro - realiza investigações. A princípio, a polícia não encontrou indícios de crime e nem presença de drogas ilícitas na casa do ator.

