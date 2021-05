MC Kevin morre após cair do 11º andar de hotel no RJ

publicidade

O músico MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite deste domingo (16), após cair da da varanda do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e foi socorrido em estado grave. A informação foi confirmada pela secretaria municipal da Saúde do Rio de Janeiro.

"Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu", disse, em nota, a secretaria.

Ele teria caído do hotel por volta das 18h, na avenida Lúcio Costa, altura do número 5700. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o MC foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde veio a falecer.

Em suas redes sociais, Kevin Bueno apareceu pela última vez com vídeos gravados dentro de um quarto de hotel. Nas gravações, ele mostrou as roupas que estava usando. A mulher dele, a advogada Deolane Bezerra, regiu à morte com uma declaração, também postada nas redes sociais.

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e admirou", escreveu.

Os dois estavam casados há duas semanas, após cerimônia em praia do México. Eles foram vistos pela última vez juntos em show que o MC fez neste sábado.