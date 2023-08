MC Marechal se apresenta no Opinião nesta quinta-feira

publicidade

Precursor do rap underground brasileiro, MC Marechal (nome artístico de Rodrigo Vieira) vai se apresentar hoje no Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 23h. O músico, que mantém o seu nome em evidência desde que integrou o lendário grupo Quinto Andar, está de volta a Porto Alegre para executar algumas de suas músicas mais conhecidas, como “Espírito Independente”, “Griot” e “Guerra” – que faz parte da trilha sonora do filme “Alemão – Os Dois Lados do Complexo” (2014).

O rapper é criador da Batalha do Conhecimento, que revelou diversos jovens artistas da periferia do Rio de Janeiro; e do Projeto Livrar, que já distribuiu mais de cinco mil livros em shows e em comunidades carentes de todo o Brasil. A abertura da noite vai ficar por conta do grupo gaúcho Rua 3.



TRAJETÓRIA



No rap desde 1998, Rodrigo Vieira se tornou um dos melhores MC’s do país nas batalhas de rima da Lapa, no começo dos anos 2000. Conhecido pela sua levada única, Marechal foi precursor do que se chamava de “rap underground” no Brasil.



Pioneiro em seu estilo de rimar e produzir, ele também é fundador do Quinto Andar, grupo responsável por instituir o rap alternativo por aqui. Influenciado pelo rap/jazz norte-americano, o coletivo deixou sua marca, abrindo o leque de possibilidades na estética e nos assuntos em que o hip hop abordava na época.



Após o Quinto Andar, o rapper reinventou sua identidade como artista com o single “Espírito Independente”. Conduzido pela espiritualidade oriental e pela sua vivência de rua, Marechal trazia na música a filosofia do “um só caminho”, em que revelava um caminho alternativo no jeito de se conduzir a carreira, de se projetar como artista e na sensibilidade de tratar a arte.



Daí para cá, o rapper esteve perto do planejamento e da produção dos primeiros trabalhos de Emicida, Rael e Rashid, entre muitos outros. Ele também influenciou toda uma geração na maneira de enxergar o lado social do hip hop, seja com a icônica Batalha do Conhecimento – que fez escola no Rio e revelou muitos jovens artistas – ou com o Projeto Livrar – que já distribuiu mais de cinco mil livros em shows e intervenções em comunidades.



Marechal tem a peculiaridade de ser um dos maiores do seu ofício sem sequer ter lançado um álbum. O público, que precisa ir aos seus shows ou pesquisar vídeos dessas apresentações na Internet para ouvir as suas músicas, sabe cantar de cor e salteado os versos de singles como “Griot”, que conta com a participação de KL Jay; e o refrão de “Guerra”, faixa gravada ao lado de Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio.

SERVIÇO – MARECHAL

Onde: Opinião (José do Patrocínio, 834), bairro Cidade Baixa, Porto Alegre.

Quando: 31 de agosto, quinta-feira, a partir das 23h

Abertura da casa: 21h

Classificação: 18 anos

Ingressos online podem ser obtidos no site www.sympla.com.br/opiniao.