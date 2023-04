MC Sabrina reaparece após Pocah revelar sumiço da cantora

publicidade

MC Sabrina reapareceu nas redes sociais após Pocah revelar o sumiço da cantora. A funkeira gravou um vídeo dizendo que estava distante da internet e da mídia por motivos pessoais e a equipe da artista emitiu um comunicado oficial sobre o assunto.

"Viemos por meio desta esclarecer que as acusações caluniosas de 'cárcere privado, e dopar' a MC Sabrina (Sabrina Luíza de Souza) não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade, ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência. Na manhã deste domingo, 16 de abril, concedemos uma entrevista para a Record TV, onde esclarecemos a todo Brasil a verdade, com os laudos médicos na residência da artista", diz o comunicado.

Além da nota oficial, a funkeira também gravou um vídeo publicado no Stories do Instagram. Ela pediu desculpas sobre o sumiço, falou que estava passando por problemas pessoais e agradeceu aos fãs pela preocupação. "Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo o que eu gosto de fazer, até porque arte é arte e sempre chama", completou.

O sumiço de MC Sabrina veio à tona após uma publicação feita por Pocah nas redes sociais. "Há anos mando mensagem pra MC Sabrina e não tenho resposta. Procurei algumas pessoas próximas, e as notícias não são nada boas, papo de 'cárcere privado', 'depressão' e até 'estado vegetativo'", disse a cantora.

"Uma das pioneiras do nosso funk 'desaparece' e ninguém tá falando nada. Por quê??", completou a artista. MC Sabrina foi uma das pioneiras do funk melody e até integrou a Furacão 2000.

Veja abaixo o comunicado emitido pela equipe da funkeira: