MDBFair reuniu 4.500 pessoas em Flores da Cunha no final de semana

Entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro, o parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha, recebeu cerca de 4.500 pessoas durante a realização da primeira edição do MDBFair – Red Rooster Edition. O evento foi uma ramificação diferenciada do MDBF (Mississippi Delta Blues Festival), o maior festival de Blues da América Latina, que possui 13 edições realizadas em Caxias do Sul, além de Gramado e Rio de Janeiro.

O desejo do idealizador Toyo Bagoso, de trazer aos presentes um formato mais versátil, a preços populares, para acolher, além do público noturno, também crianças, famílias e pessoas de várias idades, foi concretizado. “Envolver toda a comunidade é a maneira mais prática de criar essa cultura de apreciar eventos locais, formados por artistas e empreendedores da região que devem ser cada vez mais valorizados”, afirma Toyo.

O MDBFair reuniu 28 expositores que disponibilizaram produtos e serviços dos mais variados segmentos, como artesanato, música, moda sustentável, gastronomia e decoração, entre outros. Ainda, quatro palcos receberam mais de 30 atrações musicais da região, de renome estadual e nacional.

Com apoio fundamental do poder público, por meio de Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e apoio do Conselho Municipal de Cultura de Flores da Cunha, o MDBFair já faz parte, desde esta edição, do calendário oficial de eventos da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Outra entidade essencial ao evento, responsável pela realização e execução desse projeto, é a Associação dos Produtores de Arte de Cultura (APAC) de Flores da Cunha, tendo como seu representante o músico e produtor cultural Felipe Corso, um dos coordenadores da feira. “A presença e o retorno positivo do público foram ainda melhores do que imaginávamos. Estamos muito felizes com os resultados e gratos pelo envolvimento, participação e esforço de todos”, aponta Felipe.

Momentos especiais

Além dos shows e dos expositores, outras atrações tornaram o MDBFair um evento diferenciado. Um exemplo foi a participação de uma intérprete de Libras durante as apresentações realizadas nos palcos Red Rooster Stage, o principal do evento, e Flowers Blues Stage. Isabel Varriale Damian trabalha há 13 anos com deficientes auditivos e autistas, e foi convidada pela organização do evento para traduzir as letras das canções apresentadas, as quais estudou por semanas para compreender o contexto e interpretá-las de maneira a transmitir o ritmo e o significado das músicas por meio do corpo e da língua de sinais.