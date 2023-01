Mecanismo de buscar imagens do Google foi criado por causa de Jennifer Lopez? Verdadeiro

publicidade

Jennifer Lopez é uma daquelas artistas completas: canta, dança, atua, compõe, produz, é empresária e influencia o mundo da moda.

Além de tudo isso, a estrela americana, de origem porto-riquenha, também teve participação em um lançamento revolucionário da tecnologia moderna.

J.Lo foi a "musa inspiradora" para a criação do Google Imagens, ferramenta de buscar fotos mais usada do mundo? Verdadeiro.

Apesar de o Google ter sido fundado em 1998, foi somente em 2000 que a plataforma introduziu a busca exclusiva de imagens.

Segundo o executivo Eric Schmidt, em artigo para o Project Syndicate, o look usado por Jennifer influenciou a empresa a desenvolver a ferramenta.

Tudo aconteceu após a 42ª edição do Grammy, premiação musical mais importante da indústria, justamente em 2000.

J.Lo chegou ao tapete vermelho do evento, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com um vestido verde da grife Versace, chamado de Jungle Dress, o Vestido da Selva.

O modelito já tinha sido usado antes por nomes como a modelo Amber Valletta, a cantora Geri Halliwell, das Spice Girls, e até por Donatella Versace, estilista por trás da criação.

Uma expressão bastante utilizada nos dias atuais se aplica perfeitamente ao momento depois que J.Lo apareceu com a peça. A cantora "quebrou a internet".

Milhões de pessoas passaram a entrar no Google para buscar imagens da artista usando o tal vestido. No entanto, a falta de fotos na web decepcionou muita gente.

"Na época, foi a pesquisa mais popular que já tínhamos visto, mas não tínhamos uma maneira infalível de fornecer aos usuários exatamente o que eles queriam: J.Lo usando aquele vestido. Google Imagens nasceu", disse Eric Schmidt.

Jennifer já usou outras versões do tão famoso vestido. Em 2019, ela parou tudo no desfile da Versace no Milão Fashion Week, na Itália, ao surgir belíssima com a reformulação do look.