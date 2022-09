"Medida Provisória", de Lázaro Ramos, é o grande vencedor do 26º Inffinito Film Festival em Miami

publicidade

O Inffinito Film Festival, maior e mais importante festival de cinema brasileiro realizado no exterior, encerrou ontem, em Miami, a etapa presencial de sua 26ª edição e anunciou os filmes vencedores do Troféu Lente de Cristal. O filme "Medida Provisória", dirigido por Lázaro Ramos, ganhou nas categorias Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Ator Coadjuvante (Seu Jorge). E o longa Bem-vinda a "Quixeramobim", de Halder Gomes, ganhou como Melhor Filme do Público, pelo júri popular. Veja abaixo a lista completa dos premiados.

A cerimônia de encerramento, que teve show de Adriana Calcanhotto no Miami Beach Bandshell, contou com a presença de diretores, atores e produtores, entre eles os atores Eduardo Moscovis, Suzana Pires e Bárbara Paz, os diretores Laís Bodanzky, Denise Saraceni, Lô Politti, Joel Zito Araújo e Gustavo Rosa, e os produtores Debora Ivanov, Tiago Rezende e Carlos Moletta. Os convidados do festival passaram a semana em Miami divulgando seus filmes e fazendo negócios com profissionais da indústria cinematográfica americana e latina.

De 11 a 17 de setembro, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens exibiu no cinema Tower Theater Miami oito longas-metragens da recente safra de filmes brasileiros, que concorreram ao Troféu Lente de Cristal. O júri, formado por profissionais da indústria audiovisual norte-americana, latina e brasileira, reuniu o cineasta cubano Sebastian Barriuso, a roteirista brasileira Julia Priolli, a distribuidora independente americana Joanne Butcher, o diretor brasileiro Joel Zito Araújo, a atriz e roteirista brasileira Suzana Pires, o cineasta americano John Maass e a produtora brasileira Liliana Kawase.

Seu Jorge ganhou o Troféu Lente de Cristal de Melhor Ator Coadjuvante, por "Medida Provisória"

Vencedores do troféu Lente de Cristal

Júri Oficial

Melhor Filme - Medida Provisória, de Lázaro Ramos

Melhor Direção - Laís Bodanzky, por A Viagem de Pedro

Melhor Fotografia - Pedro Marques, por A Viagem de Pedro

Melhor Roteiro - Lusa Silvestre, Lázaro Ramos, Aldri Anuncioação & Elisio Lopes Junior, por Medida Provisória

Melhor Ator - Rômulo Braga por Sol (de Lô Politi)

Melhor Atriz - Monique Alfradique por Bem-vinda a Quixeramobim (de Halder Gomes)

Melhor Ator Coadjuvante - Seu Jorge, por Medida Provisória

Melhor Atriz Coadjuvante - Carolina Monte Rosa, por Por que Você Não Chora?, de Cibele Amaral

Melhor Elenco - Ela e Eu, de Gustavo Rosa de Moura

Júri Popular

Melhor Filme - Bem-vinda a Quixeramobim, de Halder Gomes

Melhor Documentário - Já Que Ninguém me Tira Pra Dançar, de Ana Maria Magalhães

Melhor Curta-Metragem - Ato, de Bárbara Paz, e Liberdade, de João Manteufel

Nos EUA, público assiste a 57 filmes brasileiros até dia 25 de setembro

Até o dia 25, o festival continua com suas já tradicionais mostras virtuais, disponíveis para o público americano. Serão exibidos no total 57 filmes inéditos nos Estados Unidos, sendo 10 documentários e 19 curtas em competição, e 28 em mostras paralelas. De Porto Rico ao Alasca, as produções estão disponíveis no site - primeira plataforma internacional de streaming dedicada exclusivamente ao audiovisual brasileiro.

O documentário Lobby do Batom, de Gabriela Gastal, está entre os filmes exibidos na mostra virtual