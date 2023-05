Melim apresenta álbum "Quintal" em Porto Alegre e Novo Hamburgo neste final de semana

publicidade

Melim chega ao Rio Grande do Sul para apresentar com seu novo álbum “Quintal”. Haverá dois shows: um nesta sexta-feira, 26, às 21h no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755), em Novo Hamburgo, e o segundo neste sábado, 27, também às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80 - 71), em Porto Alegre. Ingressos podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria dos respectivos Teatros.

Terceiro álbum de estúdio, já disponível em todas as plataformas digitais, “Quintal” representa um novo momento na carreira de Gabriela, Diogo e Rodrigo Melim. Todas as faixas acompanham registro audiovisual que se conectam, em diferentes momentos e atmosferas.

Com mais de 1 bilhão e meio de plays somente no Spotify, a banda amplia seus horizontes com o novo projeto, que apresenta 17 faixas inéditas, incluindo parcerias com grandes nomes da música nacional: Vitor Kley, Natiruts, Duda Beat e Emicida, além da faixa bônu, “Mais Que Ontem” com Vitão.

O álbum foi criado a partir da ideia de uma viagem para dentro de si, com músicas mais introspectivas e pessoais. O público também entra em uma jornada quando escuta a coletânea, em uma viagem para outras realidades e dimensões de si mesmo, com passagens e entradas mágicas. Por isso, o simbolismo do compilado se encontra representado através do elemento de uma porta: ao atravessarmos uma porta, alcançamos novos lugares, novas pessoas, novos momentos.

“As músicas falam sobre positividade, auto-reflexão, ansiedade, amor, empoderamento e união. Criamos o conceito das portas em todos os clipes para representar e exaltar a diferença de cada música e ambiente”, diz Rodrigo Melim.

Inicialmente, foram lançados os clipes de “Quintal”, “Nova Bad”, “Mapa”, “Borboleta”, “Melhor Remédio” e “Voa Voa”. Em novembro de 2022, disponibilizaram mais uma leva de clipes “Asas”, “Tão Raro”, “Alegria”,” Teto de Estrelas” e “ Onda do Mar”.

Bela Lopes, que assinou a direção dos vídeos de “Asas” e “Tão Raro”, comentou sobre a colaboração com a banda: “‘Quintal’ é um projeto muito importante e significativo para Melim. Eles me contaram suas inspirações desse trabalho e a mensagem que queriam passar e a partir disso construímos juntos. Eles participaram de todo processo criativo e a missão foi traduzir para o conteúdo audiovisual. Construir um storytelling que se conectasse em todos os clipes e uma atmosfera lúdica como conceito estético para fotografia e arte, foi um processo delicioso e desafiador, de muita troca e parceria com a Melim e sua equipe. Gravamos todos os clipes em estúdio, em cinco diárias de gravação e um mês de pré-produção para tudo.”

“Trabalhar com a Melim é sempre muito desafiador no melhor sentido da palavra. Eu fiquei com a missão de dirigir ‘Mapa’ e ‘Quintal’. Não podia ser melhor pq foram as minhas duas preferidas rs. ‘Mapa’ tem uma pegada mais underground, não é um lugar que a Melim está acostumada a pisar, mas eles me deram total liberdade artística para criar. Enfim, tá lindo demais. Já para o clipe ‘Quintal’, pensamos em explorar um lugar de afeto familiar. Levamos a banda para uma locação em um campo aberto com uma árvore linda representando a árvore da vida. Passamos o dia gravando lá. Foi super divertido”, disse Riccardo.

Para o clipe da colaboração com Vitão, “Mais Que Ontem”, o diretor Thiago Calviño comenta: “Eu e Melim já somos parceiros há muitos anos e com eles o processo se torna cada vez mais fácil por conta disso, desde o primeiro clipe que fizemos juntos lá atrás. Sempre trabalhamos de uma forma bem orgânica. Para esse projeto, tínhamos dois objetivos: que fosse um ambiente urbano e com claridade. É como a gente costuma se guiar, já tivemos experiências em em diversos ambientes, como na neve, na praia, no estúdio, então foi uma novidade para nós retratar esses ambientes um pouco mais urbanos, dentro de casa, com essas referências de iluminação do sol vindo de fora e iluminando”. Thiago, que também já havia trabalhado com Vitão, conta que o ambiente da gravação foi super leve e descontraído, assim como representa o clipe, em uma roda de violão entre amigos. É um clipe leve, sem grandes pretensões, mas que transmite uma energia que foi pensada desde o início”, finaliza.