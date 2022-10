Melim apresenta seus hits em Porto Alegre

publicidade

A banda Melim, formada pelos irmãos Rodrio, Diogo e Gabi, retorna a Porto Alegre na próxima sexta-feira, dia 21, para um show repleto de hits no palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Com canções românticas, positivas e pitadas de reggae, pop e folk, gêneros musicais explorados na obra dos irmãos, o espetáculo traz novidades como o single “Possessiva”, cartão de visita do novo disco, além de uma seleção de grandes hits como “Gelo”, “Ouvi Dizer” e “Meu Abrigo”.

Após o sucesso do primeiro disco, eles gravaram o álbum “Eu Feat. Você”, que foi indicado ao Latin Grammy 2020 na categoria “Melhor Álbum de Língua Portuguesa”. E, no início de 2021, lançaram a segunda parte do projeto: “Amores e Flores” que contém as faixas “Possessiva”, “Amores E Flores” e “O Bem”, releitura do sucesso do cantor e compositor Arlindo Cruz. Também foi indicada pela segunda vez ao Latin Grammy 2021, na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”.

A banda também lançou o projeto "Deixa Vir Do Coração", álbum com 13 faixas em homenagem ao grande nome da música brasileira Djavan; contendo também sua participação na faixa “Outono”, abrilhantando a trajetória da banda. Para 2022, Melim prepara grandes surpresas ao público, incluindo um novo álbum.