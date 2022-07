Melody foi de fã a inimiga de Anitta com brigas, troca de farpas e músicas derrubadas

publicidade

Melody e Anitta tiveram uma nova briga no último domingo, dia 17. Porém, esse é apenas mais um capítulo na história de amor e ódio entre as duas cantoras. A adolescente de 15 anos estourou nas redes sociais ainda criança, com a música "Fale de Mim" e vídeos de falsetes, e já se declarou fã da funkeira inúmeras vezes. A dona do hit "Envolver" já reconheceu o talento da cantora e disse que ela tem potencial, mas criticou a forma como MC Belinho, pai e empresário de Melody, gerencia a carreira da artista.

Em 2015, Melody chegou a se encontrar com Anitta e declarou a admiração que sentia pela cantora. Porém, elas entraram na primeira polêmica no mesmo ano. O perfil de Melody no Facebook anunciou o lançamento da música "Meninas Poderosas", uma suposta parceria com Anitta. O perfil da funkeira apenas comentou a publicação com "?".

Em 2021, as polêmicas entre Melody e Anitta começaram de vez. A funkeira comentou em uma publicação sobre a adolescente e disse que via potencial nela, mas criticou o trabalho de Belinho no gerenciamento da carreira da filha. "Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário", disse. Então, o pai de Melody fez a proposta para a voz de 'Vai Malandra' assumir a carreira de Melody.

Anitta aceitou ser a responsável pela carreira da cantora, mas fez uma condição. "A gente começa quando ela tiver 17. Agora ela estuda", disse. Então, Melody esnobou a proposta. "Com 17 anos não vou precisar da Anitta para me empresariar. Se Deus quiser eu vou ser muito maior que ela. Não que eu não goste dela ou queira o mal dela, de jeito nenhum. Acho ela super esperta, sou muito fã dela, acho ela muito top, porém ela ainda é Brasil e eu quero o mundo inteiro", disse no programa OtaLab, de Otaviano Costa.

Em outubro de 2021, Anitta lançou a música "Faking Love", em parceria com rapper Saweetie. Dois meses depois, Melody anunciou o lançamento de "Fake Amor", que disse ser uma parceria com a "ídola" dela. Na verdade, tratava-se se uma versão não autorizada da música da Poderosa, que foi derrubada das plataformas digitais. "Música não é bagunça e internet não é terra de ninguém. Quando se trata da propriedade de terceiros, é automático o algoritmo da minha gravadora derrubar qualquer conteúdo postado. Quando eu falo para vocês que essa menina Melody vai ser o próximo kikiki do Brasil, vocês não acreditam em mim. Mas também, quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto, também não me escutam", disse Anitta ao comentar o caso.

Após "Fake Amor" ser retirada do ar pouco depois do lançamento, Melody gravou vídeos aos prantos. "Quando eu postei ontem [a música], eles me mandaram um e-mail pedindo para eu apagar, para não postar, e eu falei: ‘Não, super entendo’, e tentei tirar a voz dela, tentei tirar a imagem dela. Eles não deixaram do mesmo jeito", lamentou sobre a negociação com a gravadora. Alguns meses depois, a cantora lançou uma nova versão da música, dessa vez sem ser uma versão do single de Anitta.

Em maio de 2022, houve uma nova troca de farpas. Mesmo que não possa dirigir, Melody ganhou uma Lamborghini Gallardo na cor rosa-choque, avaliada em R$ 1,5 milhão. Poucos dias depois, Anitta posou com um carro da mesa marca avaliado em R$ 3 milhões. A funkeira explicou que o carro dela estava na revisão, por isso alugou esse. "Invejosa. Eu comprei ontem, ela comprou hoje, e eu acho que isso não pode ser uma coincidência, né?! O dinheiro é dela, ela faz o que quiser, mas copiou. Inspiração é tudo", alfinetou Melody.

No último domingo, dia 17, a nova briga entre elas começou. Anitta disse que Melody não é profissional e que a adolescente só consegue se manter no mercado porque vive entrando em brigas e polêmicas. A cantora se irritou com a crítica, esnobou o sucesso da funkeira e falou que a voz de "Envolver" não consegue chegar ao topo das paradas organicamente, assim como ela.

Após a declaração de Melody, Anitta se pronunciou novamente. A cantora lembrou que Melody alcançou a posição de música mais tocada no Brasil com "Assalto Perigoso", uma versão de "Positions", de Ariana Grande. A funkeira disse conhecer os compositores da canção, mas não iria falar nada para o hit não ser derrubado. Então, a adolescente rebateu que estava sendo ameaçada. "Depois que você viu que posso ser tão grande quanto você, faz de tudo para desmerecer o meu trabalho. Mas é assim mesmo, às vezes você consegue brilhar sozinho e tem medo do que pode ser maior do que você quando você não rende mais. A humildade nesse meio é para poucos", falou.

Por mais que Anitta tenha decidido não contar nada sobre a versão não autorizada, os fãs da funkeira fizeram a música de Melody chegar aos ouvidos de Nija Charles, uma das compositoras de "Positions". "Agora espera aí", disse a produtora ao ouvir Assalto Perigoso. Então, nesta segunda-feira, dia 18, o hit da adolescente foi retirado de plataformas digitais.

Anitta descobriu que a música de Melody foi tirada do ar durante uma conversa com os fãs em uma live. A funkeira disse que Nija Charles escreveu músicas do álbum dela, mas negou ter sido a responsável por derrubar o hit. "Quem foi que denunciou, gente? Olha, então foi o karma, gente, porque eu fiquei bem calada. Inclusive, achei que ela tinha autorização, falei de zoeira", disse.