Melody se pronuncia sobre briga com Anitta e suposto plágio de música: 'Foi jogada de marketing'

Melody se pronunciou na manhã desta terça-feira (19) sobre a retirada d a música dela "Assalto Perigoso" do ar. Isso aconteceu após ela trocar algumas farpas com a Anitta e uma das autoras da versão original da música, Nija Charles, descobrir o suposto plágio da canção.

"Eu não tenho treta com a Anitta. Eu sou fã dela assim como vocês. Às vezes, a gente se zoa um pouquinho, mas é só isso. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e acredito, sim, que ela deve ter um pouco por mim. Essa zueira é mais como jogada de marketing. Eu amo ela, espero que no futuro a gente possa fazer um feat juntas", começou ela.

A artista, de 15 anos, falou ainda sobre a música "Assalto Perigoso" ter supostamente saído do YouTube e da Apple Music. "Ninguém derrubou a minha música do ar. Quatro ou cinco meses atrás, eu mesma tirei a música do ar, deixei privado, porque eu fiquei com receio. Ela estava om 30 milhões de visualizações", explicou.

Por fim, Melody falou sobre o comentário de Nija Charles a respeito de sua música. A americana é uma das compositoras de Positions, música original que inspirou a canção da funkeira brasileira e se tornou conhecida na voz de Ariana Grande.

"Todo mundo já saiu atacando sem pesquisar, dizendo que ela iria me processar. Ela nem estava falando de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos bonitinhos para ela. Ela foi uma fofa comigo", completou.