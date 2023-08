Memórias familiares ganham versão teatral

publicidade

A peça teatral “Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?” estreia hoje no Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (avenida Independência, 75), em Porto Alegre. A montagem segue em cartaz até domingo, sempre no mesmo horário, às 20h.

Com dramaturgia de Clóvis Massa e Letícia Schwartz, a partir de textos de Letícia Schwartz, o projeto nasceu em meados de 2020, quando Letícia, atriz e audiodescritora, convida Clóvis Massa, diretor e professor do Departamento de Arte Dramática da Ufrgs, a desvendar possíveis caminhos dramatúrgicos para um delicado material de memórias: os relatos de sua avó, Reli Blau, uma sobrevivente do Holocausto.

A montagem teatral mescla as memórias da atriz e os relatos de sua avó com as etapas, histórias e cânticos que envolvem o ritual da páscoa judaica. A opção foi de rememorar um trauma através de uma celebração da vida. A temática presente na noite de Pessach, em que se recorda a história do Êxodo e a libertação do povo de Israel, é atravessada pela trajetória da família de Letícia. A atriz Arlete Cunha contracena com a protagonista, sob a direção de Clóvis Massa.

O público ainda é convidado a vivenciar a experiência do ritual dentro da caixa cênica, transformada em sala de jantar: o manuseio de mesa, cadeiras, pratos, taças e vinho, além de comidas que resguardam o simbolismo da fuga do povo judeu do Egito, fornecem à atmosfera do espetáculo a dose necessária de intimidade para sua acomodação, com as atrizes contando histórias e tecendo comentários pontuais, olho a olho, sobre os acontecimentos tratados de acordo com as etapas do ritual.

Os ingressos estão disponíveis de forma on-line na plataforma Sympla.