Menina ucraniana viraliza ao cantar 'Let It Go' enquanto se abriga em bunker em Kiev

Uma menina ucraniana de 7 anos, identificada como Amelia Anisovych, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após ter sido gravada cantando Let It Go, música do filme Frozen, para algumas pessoas que estavam se abrigando, junto com ela, em um bunker em Kiev, na Ucrânia, enquanto se escondiam dos militares russos.

O vídeo foi compartilhado pela jornalista local Marta Smekhova no Facebook e foi visualizado por milhares de pessoas. "Desde a primeira palavra dita por Amelia, o silêncio absoluto caiu no bunker. Todos pararam de fazer o que estavam fazendo para ouvir. A sua canção foi um raio de luz, nem mesmo os homens conseguiram segurar as lágrimas", escreveu Smekhova.

Idina Menzel, cantora da versão original da música também viu a gravação e falou sobre a apresentação da menina. "Nós vemos você. Nós realmente, realmente vemos você", escreveu a artista no Twitter.

A população ucraniana vive um momento de muito terror desde o dia 24 de fevereiro, quando começaram os primeiros ataques russos contra o país. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia.

A menininha Amelia Anisovych está entre os refugiados que encontraram abrigo na Polônia.

