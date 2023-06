Mestres do Rock Gaúcho prometem show histórico em Porto Alegre

publicidade

É como tocar em casa. É assim que se sentem Charles Master e Nei Van Sória quando sobem ao palco do Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), local em que os dois músicos, fundadores das bandas TNT e Cascavelletes, se apresentam juntos nesta sexta-feira, às 21h, em Porto Alegre, com o show “Os Mestres”.

Os roqueiros com quatro décadas de carreira contaram para o Correio do Povo a emoção de voltar a tocar no Araújo, local de inúmeros shows para ambos, na plateia e no palco. Para Charles e Nei, o Araújo se confunde com a vida pessoal e rock’n’roll, que eles ajudaram a personalizar aqui no Rio Grande do Sul ao longo desses anos.

Começo

Era o início da década de 80. O Araújo Vianna era um dos principais locais de espetáculo de bandas do rock nacional que desembarcavam em Porto Alegre. “Eu morava em frente ao Araújo, sempre ia nos shows.Nós escutávamos o barulho das passagens de som”, recorda Charles, criado no bairro Bom Fim, na rua Cauduro, a uma quadra do Parque da Redenção, onde se localiza a histórica casa de shows.

Em tempos onde o teatro ainda era destapado, ali, ele viu diversas bandas de rock, da cena regional e nacional, durante a década de 80. “Eu lembro de um show do Camisa de Vênus, lotadaço”, frisa. Com Nei, também não foi diferente. “Quando não era coberto, a gente subia no anel para ver de outro ângulo. Era muito mágico”, relembra nostálgico.

Do público eles foram para o palco, Charles com o TNT e Nei com os Cascavelletes. “Rolavam muitos shows coletivos, principalmente nos domingos. As bandas não tinham público para encher o Araújo, e a soma das forças fazia com que o evento fosse mais relevante”, recorda o ex-integrante dos Cascavelletes. “Eu me lembro de ser convidado para tocar em eventos de empresas. Sempre foi legal tocar lá”, ressalta Charles.

O show

O projeto Mestres surgiu por acaso, há pouco mais de um ano, quando um amigo dos músicos, no interior do Rio grande do Sul, fez um pedido. “Era um sonho desse amigo nos ver junto no palco. Aí eu liguei para o Charles e falei vamos fazer? Ele topou e foi muito bacana”, conta Nei.

Depois disso, eles fizeram mais uma apresentação, dessa vez no Leopoldina Juvenil. Da emoção do público nasceu a ideia de fazer algo mais robusto em 2023. Neste ano, o show Mestres passou por Santa Maria e Caxias. “Foi muito legal a receptividade e o carinho dos públicos das duas cidades”, avalia Charles.“Pensamos que tínhamos que ir para estrada. Também queremos deixar um legado do que a gente tem feito até hoje”, explica Nei.

E, com quase quatro décadas de carreira os músicos prometem fazer um show daqueles. “Nossas músicas são trilha sonora na vida das pessoas. Vai ser um show que o pessoal canta do início ao fim”, ressalta Charles.

Sucessos como “Não Sei”, “Jardim Inglês”, “Sob Um céu de Blues” e “Nunca Mais voltar” com certeza estarão no repertório de hoje à noite, mas Nei pontua que não foi fácil a escolha do setlist. “Fazer esse filtro de canções, montar um show sem deixar nada de fora é impossível. Vai ter gente que vai dizer – ah mas faltou aquela”, brinca. “É o desafio tocar essas músicas e tocar elas com arranjos iguais aos que eram mas com a energia nossa, né?”, frisa Charles.

Além disso, o show será gravado e filmado. “Pretendemos lançar esse material logo a diante para terem um registro de qualidade e legal de toda essa história”, explica Nei.

E, para quem acha que não irá ver nada de inédito se engana. “A gente nunca tocou junto no Araújo” afirmam. Apesar de Nei, antes de fundar os Cascavelletes, ter tocado no TNT com Charles, no Araújo será a primeira vez que os dois estarão lado a lado.

Essa e outras razões já farão do show de logo mais algo imperdível. “Shows assim são raros para gente. Tocar em casa com as nossas famílias, com nossos amigos, em um lugar tão especial como o Araújo, é levantar literalmente os pelos do braço. Vai ser uma noite especial de arrepiar”, conclui Nei. “Para nós é um momento de prazer”, define Charles.