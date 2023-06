Metallica transmitirá dois shows da turnê “M72” nos cinemas

publicidade

O Metallica confirmou que dois shows da “M72”, turnê que promove o álbum “72 Seasons”, terão transmissão ao vivo em cinemas de todo o planeta. As apresentações acontecem nos dias 18 e 20 de agosto, na cidade americana de Arlington, no estado do Texas.

Em Porto Alegre, a exibição será no Cinemark BarraShoppingSul. Já há pré-venda de ingressos no site do cinema.

Este evento teatral global sem precedentes será com a banda tocando duas noites com dois setlists completamente diferentes, com músicas de mais de 40 anos de carreira do grupo, desde o clássico "Kill ' Em All", de 1983, até o novo lançamento de 2023, "72 Seasons". A turnê "M72" contará com um novo design de palco que realoca o famoso Metallica Snake Pit para o centro do palco, para que os fãs tenham uma visão completa de 360º do show.

A ação não é uma novidade da carreira do Metallica. Entre exibições ao vivo e reproduções, a banda já mostrou shows em cinemas anteriormente, incluindo uma apresentação da turnê do Big Four, o filme “Through the Never” e o espetáculo com orquestra “S&M2”. “72 Seasons” também ganhou uma pré-estreia no formato um dia antes de seu lançamento oficial.

