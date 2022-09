Miúcha em imagem, som e vida no Tiff

publicidade

Realizado por seu primo Daniel Zarvos em parceria com Liliane Mutti, o documentário “Miúcha, a Voz da Bossa Nova” revela detalhes da vida da artista brasileira nas telas do Festival internacional de Cinema de Toronto (Tiff). Zarvos reuniu as cartas Miúcha e imagens em fotos e vídeos para mostrar parte da trajetória de vida da famosa cantora e compositora, que se casou com João Gilberto e foi acolhida pelo irmão Chico Buarque quando se separou do marido e voltou ao Brasil. Suas vivências em Paris e em outros lugares do mundo são pontuadas por uma narrativa que inclui desenhos e muita música.

Aliás o que embala a trama, fazendo sair um pouco das vibrações negativas do relacionamento Miúcha/João, que já apontava as dificuldades de conviver com aquele gênio da Bossa Nova, mas não da convivência humana. Revelações que podem ser desconhecidas do grande público surgem na tela, a partir dos relatos de Miúcha nas missivas que pontuam suas vivências. O resultado é um documentário que coloca luzes sobre a personalidade e a vida desta que, aparentemente, foi a única mulher que esteve ao dia três maiores nomes da Bossa Nova: João Gilberto, Vinicius de Moraes e Tom Jobim.