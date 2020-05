Michael Bay vai produzir filme de suspense gravado durante pandemia

publicidade

Michael Bay vai iniciar as gravações de "Songbird", que pode se tornar o primeiro filme produzido durante a pandemia, segundo o Deadline. A obra de suspense foi submetida aos sindicatos de trabalhadores do cinema e recebeu aprovação das medidas de segurança de Hollywood.

Segundo o site, as gravações devem se iniciam em cinco semanas, em Los Angeles.

O filme será dirigido por Adam Mason (A Cadeira do Diabo). A trama se inspira na pandemia e conta o futuro de um mundo que não superou a quarentena e segue com restrições de isolamento por causa do novo coronavírus.

A pré-produção foi feita por meio de video conferência, plataforma que também será utilizada na preparação dos atores.

O roteiro deve se inspirar em filmes como Atividade Paranormal e Cloverfield.